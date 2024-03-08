Защитник «Динамо» Маричал рассказал о карьерных целях

Защитник московского «Динамо» Николас Маричал ответил на вопрос о личных целях в карьере.

«Главная цель – это прогрессировать и становиться лучше каждый день. Хочу бороться за трофеи с «Динамо», а в будущем попробовать свои силы в одной из топ-5 европейских лиг и выступать за сборную Уругвая», — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

Маричал — воспитанник уругвайского клуба «Насьональ». Уругваец подписал контракт с «Динамо» в августе 2022 года. Его срок рассчитан до конца сезона-2026/2027. Защитник дебютировал в РПЛ 3 сентября 2022 года в матче с «Уралом».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Николас Маричал провёл 11 матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.