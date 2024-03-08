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Александр Гришин: Акинфеев играет на своём хорошем уровне, и Сафонов ему уступает

Александр Гришин: Акинфеев играет на своём хорошем уровне, и Сафонов ему уступает
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре вратаря красно-синих Игоря Акинфеева в минувшем матче 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2), в котором он на последних минутах встречи отразил пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«Конечно, Игорь Акинфеев молодец, потащил пенальти. Если бы счёт был 2:1, то оставалось играть семь минут плюс добавленное время, команда занервничала бы. А Игорь сделал своё дело и по большому счёту снял это напряжение в концовке матча.

Если бы он в последней игре в карьере взял бы пенальти, то в Самаре была бы условная закономерность. Но для Игоря Самара – счастливый город. Возраст возрастом, а Игорь показывает стабильную игру. Кто бы не писал и говорил, что в матче с «Оренбургом» был вратарский гол, но это было не так. Может быть, не хватило роста, но позицию Игорь в том моменте занял правильную. Получился шальной удар игрока «Оренбурга» и поэтому залетел этот мяч. Именно поэтому Акинфеев играет на своём хорошем уровне, и Сафонов ему уступает», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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