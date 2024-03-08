Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В минувшем матче 1/8 финала этого соревнования с «Реалом Сосьедад» (1:2) Мбаппе оформил дубль.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

Его конкурентами являлись нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который в матче с «Лацио» (3:0) также оформил дубль. Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи, забивший гол в игре с «Копенгагеном» (3:1). Также центральный защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан, который забил гол в матче с мадридским «Реалом» (1:1).

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов французский нападающий принял участие в восьми матчах, в которых он отметился шестью голами.

По сумме двух матчей «Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 4:1.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«ПСЖ» попытается приобрести Винисиуса после ухода Мбаппе в «Реал» — журналист Риоло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android