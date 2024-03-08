Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В минувшем матче 1/8 финала этого соревнования с «Реалом Сосьедад» (1:2) Мбаппе оформил дубль.

Его конкурентами являлись нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который в матче с «Лацио» (3:0) также оформил дубль. Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи, забивший гол в игре с «Копенгагеном» (3:1). Также центральный защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан, который забил гол в матче с мадридским «Реалом» (1:1).

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов французский нападающий принял участие в восьми матчах, в которых он отметился шестью голами.

По сумме двух матчей «Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 4:1.