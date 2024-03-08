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«Аль-Хиляль» одержал волевую победу в матче Про-Лиги с «Эр-Риядом»

«Аль-Хиляль» одержал волевую победу в матче Про-Лиги с «Эр-Риядом»
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Завершился матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Эр-Рияд» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Турки бин Абдул Азиз» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 23-й тур
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
1 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Аль-Булайхи – 52'     1:1 Невеш – 66'     1:2 Майкл – 75'     1:3 Митрович – 90+3'    

На 45+8-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович не реализовал пенальти. На 52-й минуте защитник гостей Али Аль-Булайхи отправил мяч в свои ворота. Через 15 минут полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш отличился с 11-метровой отметки. Нападающий Майкл на 75-й минуте вывел гостей вперёд. Окончательный счёт установил Александр Митрович, забив с пенальти — 3:1.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка после 23 матчей. «Эр-Рияд» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Аль-Хиляль» (63).

В параллельном матче «Аль-Таи» обыграл «Аль-Хазм» со счётом 1:0.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 23-й тур
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Аль-Таи
Хаиль
Окончен
1 : 0
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Менса – 6'    
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