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«Аль-Хиляль» одержал волевую победу в матче Про-Лиги с «Эр-Риядом»

Завершился матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Эр-Рияд» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Турки бин Абдул Азиз» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1.

На 45+8-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович не реализовал пенальти. На 52-й минуте защитник гостей Али Аль-Булайхи отправил мяч в свои ворота. Через 15 минут полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш отличился с 11-метровой отметки. Нападающий Майкл на 75-й минуте вывел гостей вперёд. Окончательный счёт установил Александр Митрович, забив с пенальти — 3:1.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка после 23 матчей. «Эр-Рияд» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Аль-Хиляль» (63).

В параллельном матче «Аль-Таи» обыграл «Аль-Хазм» со счётом 1:0.