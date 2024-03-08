Веденеев: «Урал» будет рад ничьей с «Зенитом» — петербуржцам надо забить в первом тайме

Бывший футболист Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит». Встреча состоится завтра, 9 марта. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Я хочу посмотреть, как «Зенит» будет играть в таких условиях: поле невысокого качества, погода холодная, соперник, который стоит у своих ворот. Интересно, как бразильцы будут действовать в северных условиях.

Я думаю, что «Урал» будет рад ничьей. Чтобы победить, им нужно отбиться в обороне, не допускать грубых ошибок и сыграть в защите на ноль. В такую погоду самый оптимальный результат — это ничья. «Зениту», чтобы выбраться на первое место в РПЛ, нужно, как всегда, показать свою лучшую игру. Они сильнее, все и так знают, просто нужно в каждом матче эту силу показывать. А пока петербуржцы играют не в полную. Много нюансов, чего им не хватает. Например, новичкам нужно сыграться. Сейчас первые матчи после длительного перерыва, то есть нет должной игровой практики. Соперник яростно сопротивляется. Нужно два-три тура, чтобы войти в игровой ритм, и попутно ещё очки собирать.

Я надеюсь, что «Зенит» быстро забьёт. Если быстро забьёт в первом тайме, то во втором еще парочку. Думаю, будет 3:0 в пользу петербуржцев», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.