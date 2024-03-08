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Стало известно, когда «Реал» планирует организовать презентацию Мбаппе на своём стадионе

Стало известно, когда «Реал» планирует организовать презентацию Мбаппе на своём стадионе
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На текущий момент руководство мадридского «Реала» обдумывает вопрос относительно того, в какие даты следует организовать презентацию нападающего Килиана Мбаппе, у которого по окончании нынешнего сезона заканчивается контракт с его нынешним клубом «ПСЖ». Презентация должна состояться на домашнем стадионе «сливочных» — «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в случае, если Мбаппе в составе «ПСЖ» или «Реал» выйдут в финал Лиги чемпионов, который состоится 1-го июня, то презентация нападающего состоится в период с 3 по 6 июня, после чего он отправится в расположение сборной Франции.

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При условии, что ни «ПСЖ», ни «Реал» не выйдут в финал Лиги чемпионов, то презентация Мбаппе состоится 30 или 31 мая. Подчёркивается, что футболист не может быть представлен на «Сантьяго Бернабеу» 28 или 29 мая, поскольку в эти дни пройдут концерты американской певицы Тейлор Свифт.

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