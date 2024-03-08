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«Ростов» — «Краснодар»: Кордоба отыграл один мяч «быков» на 66-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Ростов» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте первый мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. На 49-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления нападающего Олакунле Олусегуна. На 61-й минуте Мохаммад Мохеби оформил дубль.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 19 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка.