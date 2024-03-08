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Кордоба сократил отставание от Кассьерры в гонке бомбардиров РПЛ до пяти мячей

Кордоба сократил отставание от Кассьерры в гонке бомбардиров РПЛ до пяти мячей
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил свой девятый мяч в сезоне Российской Премьер-Лиги и сократил отставание от форварда «Зенита» Матео Кассьерры до пяти голов в гонке бомбардиров. На счету Кассьерры 14 забитых мячей.

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Ростов» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. На 61-й минуте Мохаммад Мохеби оформил дубль. На 66-й минуте первый мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.

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