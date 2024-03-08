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«Зенит» вернётся на первое место в РПЛ в случае победы в матче с «Уралом»

«Зенит» вернётся на первое место в РПЛ в случае победы в матче с «Уралом»
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Санкт-петербургский «Зенит» имеет шанс возглавить турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги в случае победы в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом». Встреча состоится завтра, 9 марта. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Сегодня, 8 марта, «Краснодар» уступил «Ростову» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Мохаммад Мохеби. Единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 20 матчей. «Зенит» находится на второй строчке. Подопечные Сергея Семака провели 19 матчей и заработали 37 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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