Эрик тен Хаг: ни одна команда не смогла бы справиться с таким количеством травм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, с чем связаны не лучшие результаты «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Ни одна команда не смогла бы справиться с таким количеством травм. Мы хотим добиться успеха, и нам нужно его добиться, но иногда сезоны складываются так, как сейчас», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, на текущий момент в составе «красных дьяволов» числятся пять травмированных игроков: левый защитник Тирелл Маласиа, атакующий полузащитник Мэйсон Маунт, правый защитник Аарон Ван-Биссака, центральный защитник Лисандро Мартинес и левый защитник Люк Шоу.

После 27 туров чемпионат Англии подопечные тен Хага набрали 44 очка и занимает шестое место.