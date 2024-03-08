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«Краснодар» не смог выиграть в первых двух матчах после зимней паузы

«Краснодар» не смог выиграть в первых двух матчах после зимней паузы
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«Краснодар» не сумел одержать ни одной победы в первых двух играх после зимней паузы. 2 марта команда сыграла вничью с казанским «Рубином» (1:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 8 марта, краснодарцы уступили «Ростову» в 20-м туре чемпионата России по футболу.

В сегодняшней встрече на 25-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. На 49-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления нападающего Олакунле Олусегуна. На 61-й минуте Мохаммад Мохеби оформил дубль. На 66-й минуте единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.

В данный момент «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, завоевав 39 очков после 20 проведённых матчей.

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