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Эмоции игроков и тренеров «Ростова» после победы над «Краснодаром». Видео

Эмоции игроков и тренеров «Ростова» после победы над «Краснодаром». Видео
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Сегодня, 8 марта, «Ростов» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 2:1 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Пресс-служба ростовчан опубликовала видеоролик с эмоциями команды после этой победы над принципиальным противником.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Ростова».

Напомним, на 25-й минуте счёт открыл иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. На 49-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления нападающего Олакунле Олусегуна. На 61-й минуте Мохаммад Мохеби оформил дубль. На 66-й минуте единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.

В данный момент «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 39 очков в 20 проведённых матчах. «Ростов» поднялся на девятую позицию, завоевав 27 очков после аналогичного количества встреч.

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