Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казарцев вынес 10 предупреждений и удалил Олусегуна в матче «Ростов» — «Краснодар»

Казарцев вынес 10 предупреждений и удалил Олусегуна в матче «Ростов» — «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный арбитр матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар», Василий Казарцев предъявил 10 предупреждений игрокам и удалил нападающего «быков» Олакунле Олусегуна.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

Встреча прошла сегодня, 8 марта, и завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1. В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Мохаммад Мохеби. Единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба. У хозяев предупреждения получили Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин, Умар Сако, Евгений Чернов и Максим Осипенко. У гостей: Александр Черников, Витор Тормена, Олакунле Олусегун, Кевин Ленини и Лукас Оласа. На 49-й минуте после второй жёлтой карточки Олусегун был удалён.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 20 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 27 очков.

Материалы по теме
Команда Карпина прибила «Краснодар»! Теперь «Зенит» вернёт первое место?
Команда Карпина прибила «Краснодар»! Теперь «Зенит» вернёт первое место?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android