Казарцев вынес 10 предупреждений и удалил Олусегуна в матче «Ростов» — «Краснодар»

Главный арбитр матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар», Василий Казарцев предъявил 10 предупреждений игрокам и удалил нападающего «быков» Олакунле Олусегуна.
Встреча прошла сегодня, 8 марта, и завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1. В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Мохаммад Мохеби. Единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба. У хозяев предупреждения получили Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин, Умар Сако, Евгений Чернов и Максим Осипенко. У гостей: Александр Черников, Витор Тормена, Олакунле Олусегун, Кевин Ленини и Лукас Оласа. На 49-й минуте после второй жёлтой карточки Олусегун был удалён.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 20 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 27 очков.