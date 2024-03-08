«Содержание игры было хорошее до второго гола». Валерий Карпин — о матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, понравилось ли ему содержание игры своей команды в минувшем матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

«Содержание игры было хорошее до второго гола. Потом, думаю, прежде всего сказалась психология. Всё по-другому начали делать: на одного меньше [игрока] у «Краснодара», счёт 2:0 и появилась какая-то боязнь не пропустить.

Решили ли мы сохранить счёт? Решили сохранить, поэтому и 2:1. Если бы не решали, думаю, что так бы и было 2:0 или 3:0», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 49-й минуте встречи был удалён крайний нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. После этого, на 62-й минуте нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби забил второй гол своей команды, ставший победным.