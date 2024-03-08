Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Содержание игры было хорошее до второго гола». Валерий Карпин — о матче с «Краснодаром»

«Содержание игры было хорошее до второго гола». Валерий Карпин — о матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, понравилось ли ему содержание игры своей команды в минувшем матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Содержание игры было хорошее до второго гола. Потом, думаю, прежде всего сказалась психология. Всё по-другому начали делать: на одного меньше [игрока] у «Краснодара», счёт 2:0 и появилась какая-то боязнь не пропустить.

Решили ли мы сохранить счёт? Решили сохранить, поэтому и 2:1. Если бы не решали, думаю, что так бы и было 2:0 или 3:0», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 49-й минуте встречи был удалён крайний нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. После этого, на 62-й минуте нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби забил второй гол своей команды, ставший победным.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Фото
Жена Валерия Карпина намекнула ему, какой подарок желает получить на 8 Марта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android