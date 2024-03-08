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Игрок «Ростова» Мохеби высказался о победе в матче с «Краснодаром»

Игрок «Ростова» Мохеби высказался о победе в матче с «Краснодаром»
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Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Футболист оформил дубль, отличившись на 25-й и 61-й минутах.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Сегодня была тяжёлая игра, мы победили, и это очень хорошо. Поздравляю всех болельщиков. Мы в первом круге в матче с «Краснодаром» вели со счетом 2:0, но проиграли 2:3. Сегодня мы вышли на поле, сыграли за болельщиков. Вы видите результат — мы набрали три очка.

Какой из мячей больше понравился? Я думаю, мой первый гол был очень хорош. Щетинин дал мне хороший пас, я принял мяч на грудь и следующим касанием забил с левой», — приводит слова Мохеби «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 20 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 27 очков.

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