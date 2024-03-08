Игрок «Ростова» Мохеби высказался о победе в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Футболист оформил дубль, отличившись на 25-й и 61-й минутах.

«Сегодня была тяжёлая игра, мы победили, и это очень хорошо. Поздравляю всех болельщиков. Мы в первом круге в матче с «Краснодаром» вели со счетом 2:0, но проиграли 2:3. Сегодня мы вышли на поле, сыграли за болельщиков. Вы видите результат — мы набрали три очка.

Какой из мячей больше понравился? Я думаю, мой первый гол был очень хорош. Щетинин дал мне хороший пас, я принял мяч на грудь и следующим касанием забил с левой», — приводит слова Мохеби «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 20 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 27 очков.