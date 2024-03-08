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Игрок «Краснодара» Никита Кривцов раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Игрок «Краснодара» Никита Кривцов раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Что не понравилось? Что одних удаляют, а вторых — нет. Предвзятость? Я не знаю, как назвать.

Не считаю, что мы из-за этого проиграли. Судил плохо, но судил бы так в обе стороны, а не в одну. Микромоменты отдавались «Ростову». Не скидываю на это, проиграли по своей вине», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 20 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 27 очков.

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