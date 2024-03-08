«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Ростова»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала пост, обращаясь к болельщикам после поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«Это был очень сложный матч. Вы гнали нас вперёд и смогли перекричать хозяев «Ростов Арены». Сделаем выводы и будем работать ещё больше! Вы — невероятные», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Краснодара».

В данный момент «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 39 очков в 20 проведённых матчах. «Ростов» поднялся на девятую позицию в таблице, завоевав 27 очков после аналогичного количества встреч.