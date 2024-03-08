«Барселона» — «Мальорка»: стартовые составы команд на матч 28-го тура Ла Лиги

Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Кубарси, Мартинес, Канселу, Кристенсен, Ямал, Гюндоган, Рафинья, Гиу, Феликс.

«Мальорка»: Райкович, Гонсалес, Ариас Копете, Раильо Аренас, Настасич, Куфре, Кошта, Ариньо, Моль, Ларин, Мурики.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 27 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 58 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. «Мальорка» после аналогичного количества игр Ла Лиги заработала 27 очков и расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура чемпионата Испании. Тогда «Барселона» и «Мальорка» сыграли вничью со счётом 2:2.