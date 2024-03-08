Тренер «Ростова» Карпин: игра в Краснодаре была даже лучше, чем эта

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сравнил матч 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) и игру в первом круге (2:3).

«Ростов» сегодня прыгнул выше головы? Я бы так не сказал. По мне, игра в Краснодаре [в первом круге] была даже лучше, чем эта», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Мохаммад Мохеби. Единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба. Матч первого круга завершился победой «Краснодара» со счётом 3:2, при этом «быки» проигрывали 0:2.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 20 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке с 27 очками.