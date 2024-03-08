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«Ростов» обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром»

«Ростов» обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром»
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост, обращаясь к болельщикам после победы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Спасибо каждому болельщику за поддержку сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Ростова».

Напомним, сегодня, 8 марта, ростовчане одержали победу благодаря дублю иранского нападающего Мохаммада Мохеби. Единственный мяч «Краснодара» на счету колумбийского нападающего Джона Кордобы.

В данный момент «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 39 очков в 20 проведённых матчах. «Ростов» поднялся на девятую позицию в таблице, завоевав 27 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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