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Тен Хаг: мой процент побед в «Юнайтед»? Он был бы выше, если бы игроки не травмировались

Тен Хаг: мой процент побед в «Юнайтед»? Он был бы выше, если бы игроки не травмировались
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на информацию о том, что в 100 матчах при его руководстве «красные дьяволы» одержали 61 победу (61%), тем самым, превзойдя показатели Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль» и Микеля Артеты, работающего в «Арсенале».

«Это [процент победы] говорит о том, что мы движемся правильном направлении. Теперь представьте, что у нас было бы гораздо больше доступных футболистов, но меньше неудач и травм, тогда мы легко могли бы добыть 75 побед. Подобное говорит о блестящем будущем команды, когда все игроки вернутся.

У этой команды хороший возрастной баланс. Здесь есть молодые игроки, среднего возраста, опытные», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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