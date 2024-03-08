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Ивич: у «Ростова» почти не было моментов. «Краснодар» играл лучше вдесятером

Ивич: у «Ростова» почти не было моментов. «Краснодар» играл лучше вдесятером
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«В первом тайме мы начали игру без уверенности. Это было проблемой. Не учитывая гол «Ростова», у них не было моментов. Мы создавали шансы, момент был у Кордобы в первом тайме, когда его удар заблокировали. У соперника было владение, но не было моментов.

Во втором тайме мы были намного лучше, создавали шансы. После нашей ошибки соперник забил второй гол, но опять же мы показывали свой характер, выталкивали соперника. Мы играли лучше, когда у нас было десять игроков на поле. Проигрыш это всегда неприятно. Надо об этом забыть и думать про следующую игру», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

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