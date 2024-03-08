Карпин — о победе в игре с «Краснодаром»: мне по барабану, кто фаворит в чемпионской гонке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы в матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) ответил на вопрос, кто является главным претендентом на завоевание титула чемпиона России в нынешнем сезоне.

«Краснодар» может стать чемпионом. Почему бы и нет? Мне по барабану, кто фаворит в чемпионской гонке. Это не моё дело. Нам свои очки надо набрать», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место. Санкт-петербургский «Зенит», заработав 37 очков, располагается на второй строчке, однако у сине-бело-голубых есть матч в запасе. В случае, если «Зенит» обыграет «Урал» в матче, который состоится завтра, 9 марта, он возглавит турнирную таблицу РПЛ.