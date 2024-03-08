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Президент «Ростова» Арутюнянц: мы находимся в процессе выкупа Сако

Президент «Ростова» Арутюнянц: мы находимся в процессе выкупа Сако
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц (на фото справа) сообщил, что на текущий момент жёлто-синие занимаются процессом выкупа 27-летнего центрального защитника Умара Сако, в минувшем январе перешедшего в российский клуб из болгарской «Арды» на правах аренды.

«Правда ли, что «Ростов» выкупает Сако? Мы в процессе. Осталось уладить юридические детали. Но суммы трансфера не комментируем», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что цена выкупа Сако составляет € 350 тыс.

В нынешнем сезоне Сако принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с болгарским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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