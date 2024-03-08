Полузащитник «Краснодара» Кривцов рассказал, как решился покрасить волосы в розовый цвет

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о своей причёске. Ранее футболист покрасил волосы в розовый цвет.

«Что за причёска? Просто делать нечего было, решил что‑то поменять в себе.

Подсмотрел у Лукаса Веры? Нет», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Сегодня, 8 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде уступил «Ростову» со счётом 1:2. На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. На 49-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления нападающего Олакунле Олусегуна. На 61-й минуте Мохаммад Мохеби оформил дубль. На 66-й минуте единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба. Никита Кривцов вышел на замену на 83-й минуте.