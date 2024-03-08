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Как оцените работу судьи Казарцева в матче «Ростова» и «Краснодара»?

Как оцените работу судьи Казарцева в матче «Ростова» и «Краснодара»?
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Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Чемпионат» предлагает пройти опрос:

В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Мохаммад Мохеби. Единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба. Василий Казарцев предъявил 10 предупреждений игрокам и удалил нападающего «быков» Олакунле Олусегуна. У хозяев предупреждения получили Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин, Умар Сако, Евгений Чернов и Максим Осипенко. У гостей: Александр Черников, Витор Тормена, Олакунле Олусегун, Кевин Ленини и Лукас Оласа. На 49-й минуте после второй жёлтой карточки Олусегун был удалён.

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