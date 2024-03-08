Как оцените работу судьи Казарцева в матче «Ростова» и «Краснодара»?

Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

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В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Мохаммад Мохеби. Единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба. Василий Казарцев предъявил 10 предупреждений игрокам и удалил нападающего «быков» Олакунле Олусегуна. У хозяев предупреждения получили Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин, Умар Сако, Евгений Чернов и Максим Осипенко. У гостей: Александр Черников, Витор Тормена, Олакунле Олусегун, Кевин Ленини и Лукас Оласа. На 49-й минуте после второй жёлтой карточки Олусегун был удалён.