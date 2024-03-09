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Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» — «Мальорка»: Ямал открыл счёт в матче

«Барселона» — «Мальорка»: Ямал открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Мальорка». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Иглесиас Вильянуэва. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ямал – 73'    

На 73-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Ламин Ямал.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 27 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 58 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. «Мальорка» после аналогичного количества игр Ла Лиги заработала 27 очков и расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура чемпионата Испании. Тогда «Барселона» и «Мальорка» сыграли вничью со счётом 2:2.

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