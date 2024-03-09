«Барселона» — «Мальорка»: Ямал открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 28-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Мальорка». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Иглесиас Вильянуэва. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте счёт в матче открыл вингер «Барселоны» Ламин Ямал.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 27 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 58 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков. «Мальорка» после аналогичного количества игр Ла Лиги заработала 27 очков и расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура чемпионата Испании. Тогда «Барселона» и «Мальорка» сыграли вничью со счётом 2:2.