«Нет никакого эгоизма». Маричал — о беспроигрышной серии «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Николас Маричал высказался о беспроигрышной серии команды. «Динамо» не проигрывает в 13 матчах подряд во всех турнирах.

«В чём главный секрет беспроигрышной серии? Всё дело в слаженной работе всей команды. Думаю, мы стали намного лучше по сравнению с прошлым сезоном. В каждой игре все выкладываются на 100%, бьются за команду, и нет никакого эгоизма. Все объединены одной целью, поэтому мы выдали такую серию, которая уже позволила нам забраться на третье место», — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 19 матчей. Лидирует «Краснодар» (39).