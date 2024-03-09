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Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
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Тер Штеген стал третьим легионером в истории «Барселоны» с 400+ матчами за клуб

Тер Штеген стал третьим легионером в истории «Барселоны» с 400+ матчами за клуб
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Выйдя на поле в стартовом составе игры 28-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Мальорка», вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген достиг отметки в 400 проведённых матчей за каталонский клуб во всех турнирах.

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ямал – 73'    

Немецкий вратарь стал третьим легионером в истории «Барселоны», который сыграл 400 и больше матчей за сине-гранатовых. По этому показателю тер Штегена опережают экс-защитник Дани Алвес (408 матчей), а также бывший нападающий каталонского клуба Лионель Месси (778 игр).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, тер Штеген перешёл в «Барселону» в 2014 году из «Боруссии» Мёнхенгладбах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Турнирная таблица Ла Лиги
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