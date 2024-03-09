Тер Штеген стал третьим легионером в истории «Барселоны» с 400+ матчами за клуб

Выйдя на поле в стартовом составе игры 28-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Мальорка», вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген достиг отметки в 400 проведённых матчей за каталонский клуб во всех турнирах.

Немецкий вратарь стал третьим легионером в истории «Барселоны», который сыграл 400 и больше матчей за сине-гранатовых. По этому показателю тер Штегена опережают экс-защитник Дани Алвес (408 матчей), а также бывший нападающий каталонского клуба Лионель Месси (778 игр).

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Напомним, тер Штеген перешёл в «Барселону» в 2014 году из «Боруссии» Мёнхенгладбах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.