Хави уволят в случае поражения в игре с «Наполи» и назначат Маркеса — Carrusel Deportivo

Главный тренер «Барселоны» Хави будет уволен в случае поражения сине-гранатовых в грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», после чего его должность займёт мексиканский специалист Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Атлетик». Об этом сообщает Carrusel Deportivo.

Матч «Барселона» — «Наполи» состоится 12 марта. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Напомним, первый матч между этими командами завершился со счётом 1:1.

В конце января Хави заявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона, поскольку он считает, что клубу необходим новый вектор развития.

Маркес занимает должность главного тренера «Барселоны Атлетик» с июля 2022 года.