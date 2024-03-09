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Хави уволят в случае поражения в игре с «Наполи» и назначат Маркеса — Carrusel Deportivo

Хави уволят в случае поражения в игре с «Наполи» и назначат Маркеса — Carrusel Deportivo
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Главный тренер «Барселоны» Хави будет уволен в случае поражения сине-гранатовых в грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», после чего его должность займёт мексиканский специалист Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Атлетик». Об этом сообщает Carrusel Deportivo.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч «Барселона» — «Наполи» состоится 12 марта. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Напомним, первый матч между этими командами завершился со счётом 1:1.

В конце января Хави заявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона, поскольку он считает, что клубу необходим новый вектор развития.

Маркес занимает должность главного тренера «Барселоны Атлетик» с июля 2022 года.

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