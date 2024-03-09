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В «Арсенале» приняли решение по будущему Зинченко

В «Арсенале» приняли решение по будущему Зинченко
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«Арсенал» заинтересован в продлении контракта с защитником Александром Зинченко.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, руководство лондонского клуба планирует предложить футболисту долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2028 года. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня 2026-го.

В текущем сезоне левый защитник Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Зинченко перебрался в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 35 млн. При этом его текущая рыночная стоимость составляет € 42 млн, что является пиковым показателем в его карьере.

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