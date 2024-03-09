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Стало известно, сколько Puma будет платить «Барселоне» по спонсорскому контракту

Стало известно, сколько Puma будет платить «Барселоне» по спонсорскому контракту
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Руководство «Барселоны» собирается сменить технического спонсора.

Как сообщает Sport, «сине-гранатовые» намерены прекратить сотрудничество с Nike и подписать договор с Puma. Контракт с немецким производителем вступит в силу в сезоне-2025/2026. Puma предлагает «Барселоне» контракт, по условиям которого каталонцы будут получать до € 200 млн в год. € 115 млн будут прописаны как фиксированная выплата, а 85 – в качестве бонусов.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Puma в 2019 году подписала спонсорский контракт с английским «Манчестер Сити» на сумму € 70 млн в год в течение 10 лет. При этом при определённых раскладах эта сумма возрастает до € 167 млн в год.

После 28 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко и на данный момент занимает второе место, однако у «Жироны» (59 очков) есть матч в запасе.

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