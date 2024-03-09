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Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Мальоркой»

Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Мальоркой»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу каталонской команды в матче испанской Примеры с «Мальоркой» (1:0).

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ямал – 73'    

«Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть крупно. Это победа позволит нам остаться на вершине. Было очень сложно атаковать линию из пяти человек, выставленную «Мальоркой».

Я настроен оптимистично, несмотря на сложную ситуацию, в которой мы находимся. Эта победа важнее, чем кажется, потому что она придаёт нам уверенности в преддверии Лиги чемпионов. Мы провели солидный матч против сложного соперника», – приводит слова Хави Sport.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 28 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко и на данный момент занимает второе место, однако у «Жироны» (59 очков) есть матч в запасе.

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