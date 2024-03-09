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Хави высказался об игре 17-летнего Кубарси и 16-летнего Ямала за «Барселону»

Хави высказался об игре 17-летнего Кубарси и 16-летнего Ямала за «Барселону»
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Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси и 16-летнего вингера Ламина Ямала в матче 28-го тура испанской Ла Лиги против «Мальорки» (1:0).

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ямал – 73'    

«Это два игрока, которые выделяются, потому что они вносят свой вклад. Кубарси играет как ветеран. Сегодня ему противостояли две «башни» Мурики и Ларин, но он не проиграл ни одного единоборства, и это впечатляюще для 17-летнего парня. Ламин провёл сегодня не лучшую игру в сезоне, но всё равно сыграл решающую роль. Мы говорим о двух игроках, которые станут частью целой эпохи в этом клубе, хотя это не значит, что остальные играли плохо», — приводит слова Хави официальный сайт «Барселоны».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

17-летний центральный защитник Пау Кубарси и 16-летний правый вингер Ламин Ямал вышли в стартовом составе «Барселоны» на домашний матч 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:0) и провели встречу полностью, при этом Ямал стал автором единственного гола на 73-й минуте. В текущем сезоне на счету Кубарси 11 матчей во всех турнирах за взрослую команду «Барсы» и результативный пас, Ямал в 37 матчах во всех турнирах отличился шестью забитыми мячами и семью ассистами.

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