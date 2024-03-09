Бразильский новичок «Родины» Марсиньо: не вижу никакой проблемы сейчас ехать в Россию

Бразильский новичок «Родины» Марсиньо высказался о переходе в чемпионат России.

«Я не вижу никакой проблемы сейчас ехать в Россию. Москва — хороший город. Чувствую себя очень комфортно. Если бы кто-то спросил меня, стоит ли ехать в Россию, я бы ответил — конечно!» — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марсиньо перешёл в «Родину» из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс.

В нынешнем сезоне бразилец не провёл ещё ни одного матча за новую команду.

После 21 тура «Родина» занимает седьмое место в Первой лиге с 31 очком. Лидируют в чемпионате «Химки» (39 очков).