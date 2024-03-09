Эрик Шупо-Мотинг летом может перейти в «Барселону»

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб хочет подписать 34-летнего футболиста, у которого истекает контракт с «Баварией», в статусе свободного агента. Также отмечается, что «Барселона» не единственный претендент на игрока. В Шупо-Мотинге заинтересованы команды из АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии.

Шупо-Мотинг перешёл в «Баварию» из «ПСЖ» в октябре 2020 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн.

В нынешнем сезоне камерунец сыграл 27 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

После 28 туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 61 очком. Лидирует в чемпионате «Реал» (66 очков).

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