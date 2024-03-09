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Фёдор Чалов высказался о потере ЦСКА 16 очков РПЛ при лидерстве в счёте

Фёдор Чалов высказался о потере ЦСКА 16 очков РПЛ при лидерстве в счёте
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о том, почему в нынешнем сезоне чемпионата России красно-синие потеряли 16 очков, когда вели в счёте по ходу матча.

«Пока привыкаем к погодным условиям и полям. Сейчас сложно что-то оценивать, мы вчера победили. Добыли три очка и сыграли «на ноль» — это важно. Стандартные положения, конечно, отрабатывали. Каждую неделю тренируем их перед играми.

Не могу ответить на вопрос, почему ЦСКА потерял 16 очков, ведя в счёте. Это уже всё прошло. Поэтому забыли и пошли дальше. Сейчас готовимся к кубковой игре с «Ростовом», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 20 туров чемпионата России ЦСКА набрал 32 очка и занимает четвёртое место.

Турнирная таблица РПЛ
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