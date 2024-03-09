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Игрок «Барселоны» Ямал: забить гол перед своими болельщиками — это мечта

Игрок «Барселоны» Ямал: забить гол перед своими болельщиками — это мечта
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал поделился эмоциями от матча 28-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (1:0), в котором он забил победный гол своей команды.

Испания - Примера . 28-й тур
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Ямал – 73'    

«Прежде всего, очень рад тому, что мы победили, не пропустив при этом.

Как забил гол? Я увидел свободное пространство. Роберт [Левандовски] отдал мне пас, освободив для меня пространство, и я пробил.

Забить гол перед своими болельщиками — это мечта», — приводит слова Ямала Muno Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после 28 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко и на данный момент занимает второе место, однако у «Жироны» (59 очков) есть матч в запасе. «Мальорка» после аналогичного количества игр Ла Лиги заработала 27 очков и расположилась на 15-й строчке.

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