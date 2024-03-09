Игрок «Барселоны» Ямал: забить гол перед своими болельщиками — это мечта

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал поделился эмоциями от матча 28-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (1:0), в котором он забил победный гол своей команды.

«Прежде всего, очень рад тому, что мы победили, не пропустив при этом.

Как забил гол? Я увидел свободное пространство. Роберт [Левандовски] отдал мне пас, освободив для меня пространство, и я пробил.

Забить гол перед своими болельщиками — это мечта», — приводит слова Ямала Muno Deportivo.

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Напомним, после 28 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко и на данный момент занимает второе место, однако у «Жироны» (59 очков) есть матч в запасе. «Мальорка» после аналогичного количества игр Ла Лиги заработала 27 очков и расположилась на 15-й строчке.