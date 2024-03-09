Ловчев спрогнозировал, кто станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев спрогнозировал, кто выиграет чемпионат России по футболу в сезоне-2023/2024. По его мнению, «Краснодар» теряет слишком много очков в необязательных ситуациях, поэтому чемпионом станет «Зенит», который сильнее и стабильнее.

«Выходит «Краснодар» и не может обыграть ни одну, ни вторую команду. «Зенит» будет чемпионом, потому что они сильнее. Они не будут терять столько очков, сколько теряет «Краснодар», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, после зимнего перерыва «Краснодар» потерял очки в обоих сыгранных матчах. В игре 19-го тура была ничья с «Рубином» (1:1), а в 20-м туре «быки» уступили «Ростову». Команда Владимира Ивича имеет в своём активе 39 очков. У «Зенита» 37 очков и матч в запасе. Уже сегодня сине-бело-голубые сыграют с «Уралом» в Екатеринбурге.