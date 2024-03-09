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Женская Суперлига, сезон-2024: расписание матчей 1-го тура

Женская Суперлига, сезон-2024: расписание матчей 1-го тура
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Сегодня, 9 марта, стартует новый сезон чемпионата России по футболу среди женщин. Предлагаем вашему вниманию полное расписание 1-го тура.

9 марта, суббота

  • 13:00 мск. ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара).
  • 13:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань).
  • 13:00 мск. «Чертаново» (Москва) — «Рязань-ВДВ».
  • 17:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва).

10 марта, воскресенье

  • 10:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Звезда-2005» (Пермь).
  • 11:30 мск. «Краснодар» — «Динамо» (Москва).

Напомним, триумфатором прошлого сезона женской Суперлиги стал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА. Бронзовые медали достались футболисткам столичного «Локомотива». Сезон-2024 завершится 16 ноября.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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