Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал «Краснодар» за игру после зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, накануне «быки» проиграли «Ростову» со счётом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ. В 19-м туре они сыграли вничью с «Рубином» (1:1). Уже сегодня «Краснодар» может лишиться первого места в таблице РПЛ, если «Зенит», отстающий на два очка, обыграет «Урал» в Екатеринбурге.

«Результат матча с „Ростовом“ меня не удивляет. В последнее время все только и задавали вопросы о том, может ли «Краснодар» стать чемпионом. Может, если бы не играл после паузы так, как играет сейчас. Для меня совершенно очевидно, что всё будет зависеть не от того, сколько ты набрал очков, а от того, сколько потерял. После такого перерыва надо или перебегать соперника, или переиграть. Но «Краснодар» никого не переиграл», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Ловчев спрогнозировал, кто с большей долей вероятности станет чемпионом России в сезоне-2023/2024.