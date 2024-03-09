Горшков: «Зениту» с «Уралом» будет непросто, поэтому надо выходить с максимальным настроем

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с екатеринбургским «Уралом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 9 марта, и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Я думаю, что для «Зенита» матч с «Уралом» будет непростым. «Урал» команда с характером и всегда хорошо играет на своём стадионе. Также у «Урала» довольно опытный тренер, поэтому команда может преподнести сюрприз. «Зениту» же нужно выходить на этот матч с максимальным настроем, тем более команде надо набирать очки», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В данный момент «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 19 матчах. «Зенит» располагается на второй позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Петербуржцы возглавят РПЛ в случае победы над «Уралом».