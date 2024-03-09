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Данил Глебов объяснил удачную игру «Ростова» после возобновления сезона

Данил Глебов объяснил удачную игру «Ростова» после возобновления сезона
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, чем обусловлен высокий уровень игры, который демонстрируют ростовчане после возобновления нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Хорошая подготовка на сборах. Понимание, что первую часть сезона провалили. Конечно, было большое желание хорошо сыграть. Сейчас главное — играть в футбол свой и набирать очки», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче после возобновления РПЛ «Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0. Вчера, 8 марта, в матче 20-го тура чемпионата России подопечные Валерия Карпина выиграли у «Краснодара» со счётом 2:1.

После 20 туров чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков и на текущий момент занимает девятое место.

Турнирная таблица РПЛ
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