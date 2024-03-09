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Гвардиола: «Ливерпулю» нужно больше 90 минут для победы, «Арсеналу» хватает и 25 минут

Гвардиола: «Ливерпулю» нужно больше 90 минут для победы, «Арсеналу» хватает и 25 минут
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Ливерпуле» и «Арсенале», с которыми в нынешнем сезоне его команда борется за чемпионство в Англии.

«Ливерпуль» есть «Ливерпуль», он всегда остаётся нашим соперником.

«Арсенал» был нашим главным соперником в прошлом сезоне. Только посмотрите, как они играют. «Ливерпулю» требуется больше 90 минут для того, чтобы выиграть матч, «Арсеналу» порой хватает всего 25 минут для победы. Вот почему они находятся так высоко», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест», забив победный гол на 90+9-й минуте встречи. В свою очередь, в 27-м туре АПЛ «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (6:0), забив первые четыре гола к 25-й минуте встречи.

Турнирная таблица АПЛ
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