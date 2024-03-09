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Желудков: «Зениту» будет нелегко в Екатеринбурге, «Уралу» отступать некуда

Желудков: «Зениту» будет нелегко в Екатеринбурге, «Уралу» отступать некуда
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Ветеран «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о грядущем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 9 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Уралу» отступать некуда, они уже столько проиграли. Вроде сезон начали неплохо, а перед перерывом всё проиграли. В Грозном тоже проиграли, поэтому «Зениту» будет нелегко в Екатеринбурге», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Урал» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток на матч прозвучит в 14:00 мск.

После 19 туров РПЛ «Урал» набрал 19 очков и занимает 13-е место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Зенит» заработал 37 очков и расположился на второй строчке.

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