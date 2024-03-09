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«Судья был категоричен». Матвей Сафонов — после матча с «Ростовом»

«Судья был категоричен». Матвей Сафонов — после матча с «Ростовом»
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Судейство комментировать не хочу, однако сказать, что судья был сегодня категоричен, наверно, это минимум, который возможен в данной ситуации», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, в прошедшем матче главный арбитр встречи Василий Казарцев показал 11 жёлтых карточек, две из них получил нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, который был удалён на 49-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 20 матчах за «Краснодар» в чемпионате России по футболу, пропустил 15 мячей и провёл восемь игр «на ноль».

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