«Судья был категоричен». Матвей Сафонов — после матча с «Ростовом»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о судействе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«Судейство комментировать не хочу, однако сказать, что судья был сегодня категоричен, наверно, это минимум, который возможен в данной ситуации», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, в прошедшем матче главный арбитр встречи Василий Казарцев показал 11 жёлтых карточек, две из них получил нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, который был удалён на 49-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 20 матчах за «Краснодар» в чемпионате России по футболу, пропустил 15 мячей и провёл восемь игр «на ноль».