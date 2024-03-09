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Балахнин: у «Ростова» хороший старт после паузы, но за медали бороться не получится

Балахнин: у «Ростова» хороший старт после паузы, но за медали бороться не получится
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о победе команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги и оценил перспективы коллектива.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Хорошо, что «Ростов» выиграл, но игра была неидеальная, есть ошибки. Старт после зимней паузы очень хороший и удачный, молодцы. Но за медали бороться не получится, так как разрыв по очкам слишком большой и другие команды также будут набирать свои очки.

Тем более сейчас будет перерыв на игры сборных и те команды, которые стартанули неважно, после паузы могут поправиться и выйти на другой уровень. Поэтому будет намного сложнее в следующие туры», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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