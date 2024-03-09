Балахнин: у «Ростова» хороший старт после паузы, но за медали бороться не получится

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о победе команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги и оценил перспективы коллектива.

«Хорошо, что «Ростов» выиграл, но игра была неидеальная, есть ошибки. Старт после зимней паузы очень хороший и удачный, молодцы. Но за медали бороться не получится, так как разрыв по очкам слишком большой и другие команды также будут набирать свои очки.

Тем более сейчас будет перерыв на игры сборных и те команды, которые стартанули неважно, после паузы могут поправиться и выйти на другой уровень. Поэтому будет намного сложнее в следующие туры», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.