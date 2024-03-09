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Экс-игрок ЦСКА Попов: «Крылья Советов» — обескровленная, обезглавленная команда

Экс-игрок ЦСКА Попов: «Крылья Советов» — обескровленная, обезглавленная команда
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Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился мнением о минувшем матче 20-го тура чемпионата России, в котором красно-синие обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

«ЦСКА, обыграв «Крылья», доказал, что психологически всё равно уверен в себе, несмотря на досадную ничью с «Оренбургом». ЦСКА остаётся одним из лидеров турнира и многократным чемпионом, в каком бы состоянии он ни находился. ЦСКА держит определённый уровень. А «Крылья Советов» – обескровленная, обезглавленная команда. Лидеры оттуда уходят, молодёжь играет, и выжимается максимум из того, что есть. Поэтому я не стал бы к ним относиться критично», – приводит слова Попова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 32 очка и на текущий момент занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата России «Крылья Советов» заработали 29 очков и расположились на восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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