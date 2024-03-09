Экс-игрок ЦСКА Попов: «Крылья Советов» — обескровленная, обезглавленная команда

Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился мнением о минувшем матче 20-го тура чемпионата России, в котором красно-синие обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0.

«ЦСКА, обыграв «Крылья», доказал, что психологически всё равно уверен в себе, несмотря на досадную ничью с «Оренбургом». ЦСКА остаётся одним из лидеров турнира и многократным чемпионом, в каком бы состоянии он ни находился. ЦСКА держит определённый уровень. А «Крылья Советов» – обескровленная, обезглавленная команда. Лидеры оттуда уходят, молодёжь играет, и выжимается максимум из того, что есть. Поэтому я не стал бы к ним относиться критично», – приводит слова Попова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 32 очка и на текущий момент занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей чемпионата России «Крылья Советов» заработали 29 очков и расположились на восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.