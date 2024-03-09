«Урал» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 9 марта, екатеринбургский «Урал» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды встречались во время зимней паузы в товарищеском матче. Тогда «Зенит» одержал победу со счётом 1:0. В 6-м туре нынешнего сезона РПЛ петербуржцы разгромили «Урал» — 4:0.

В данный момент «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 19 матчах. «Зенит» располагается на второй позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Петербуржцы возглавят РПЛ в случае победы над «Уралом».