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«Урал» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

«Урал» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 9 марта, екатеринбургский «Урал» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды встречались во время зимней паузы в товарищеском матче. Тогда «Зенит» одержал победу со счётом 1:0. В 6-м туре нынешнего сезона РПЛ петербуржцы разгромили «Урал» — 4:0.

В данный момент «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 19 матчах. «Зенит» располагается на второй позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Петербуржцы возглавят РПЛ в случае победы над «Уралом».

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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