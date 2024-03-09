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Аспас: здорово, что Мбаппе приходит в «Реал», но ведь «ПСЖ» не выигрывал ЛЧ даже с Месси

Аспас: здорово, что Мбаппе приходит в «Реал», но ведь «ПСЖ» не выигрывал ЛЧ даже с Месси
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Центральный нападающий «Сельты» Яго Аспас высказался относительно того, что грядущим летом форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала».

«Для Ла Лиги это (переход Мбаппе) было бы хорошо, потому что чем больше первоклассных игроков придёт, тем больше будет позитивных последствий и выше экономический доход. После этого нам следовало бы наилучшим образом разделить этот пирог, чтобы другие команды могли хотя бы немного приблизиться к «Реалу».

На бумаге очень легко сказать, что «Реал» выиграет от перехода Мбаппе, однако нужно добиваться результата на поле. «ПСЖ» должен был стать мощью с Месси и Неймаром, но они ни разу не смогли выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Аспаса AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским клубом, рассчитанный до 2029 года.

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